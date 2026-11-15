Arnavutköy\'de genç ata tekme ve darbe! Güçten düşen hayvan yerde kaldı, mahalleli yardıma koştu

Arnavutköy’de hurdacılık yaptığı öne sürülen 3 kişinin kötü muamelesine maruz kalan at, ayakta duramayarak yere yığıldı. Hayvanın yardımına mahalle sakinleri koştu.

ATI ÇEKİŞTİREREK YÜRÜTMEYE ÇALIŞTILAR

Yavuz Selim Mahallesi’nde gece saatlerinde at arabasıyla mahalle arasında ilerleyen 3 kişi, arabayı çeken ata vurmaya ve hayvanı çekiştirerek yürütmeye başladı. Henüz genç olduğu belirtilen at, gördüğü kötü muamelenin ardından ayakta durmakta güçlük çekti. Şahısların atı zorlamaya devam ettiği sırada hayvan bir anda yere yığıldı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Yaşananları gören mahalle sakinleri, şahıslara tepki göstererek ata vurmayı bırakmalarını istedi. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı sırada taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ATA DEFALARCA VURDULAR, HAYVAN YERE YIĞILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, at arabasındaki 3 kişinin geçimlerini sağladıkları hayvana yönelik sert müdahaleleri dikkat çekti. İddiaya göre şahıslar, güçten düşen atı yürütmek için defalarca vurup tekmeledi. Gücünü kaybederek yere yığılan at, uzun süre ayağa kalkamadı.

EKMEK, SU VE ŞEKER VERDİLER

Atın yerde hareketsiz kaldığını gören mahalle sakinleri, hayvanın başında toplanarak yardım etmeye çalıştı. Yaklaşık 30-40 dakika yerde kaldığı belirtilen ata ekmek, su ve şeker verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre at arabasındaki 3 kişi polis ekipleri tarafından bölgeden götürüldü. At ise daha sonra olay yerine gelen yakınları tarafından alındı.

“AT DAHA YAVRU, TAY SAYILABİLECEK BİR HAYVANDI”

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Sinan Manav, yaşananları şöyle anlattı:

“Dün akşam burada 3 kişi at arabasıyla aşağıya doğru geliyordu. At daha yavru, tay sayılabilecek bir hayvandı. Buraya geldiklerinde at bayılacak gibi oldu. Buna rağmen hayvana vurmaya başladılar. Biz de komşularla birlikte ‘Yapmayın, etmeyin’ diyerek müdahale etmeye çalıştık. Adamlar bize de tepki gösterdi, tartışma yaşandı. At bir ara şahlanır gibi oldu, ardından arabanın yanında bayılıp yere yığıldı. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika yerde kaldı. Hayvanın artık yürüyecek hali yoktu ama hâlâ yürütmeye çalışıyorlardı. Biz burada ata ekmek ve su verdik, komşular da şeker getirdi. Hepimiz hayvana yardımcı olmaya çalıştık.”

“ALKOL YA DA MADDE ETKİSİNDE OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM”

At arabasındaki kişilerin alkol ya da madde etkisinde olabileceğini öne süren Manav, hayvanın yaşadıklarına çok üzüldüklerini belirtti. Manav, “Şahısların kafaları çok güzeldi. Alkol ya da madde etkisinde olduklarını düşünüyorum. Atın bacakları kilitlenmiş gibiydi, sonunda kendisini yere bıraktı. Polis geldi, üçünü birden alıp götürdü. Atı da daha sonra büyükleri, yakınları geldi, alıp götürdü. Biz hayvansever insanlarız, hayvanları seviyoruz. Böyle bir eziyeti kabul etmek mümkün değil. Bu tür olayların önüne geçilmesi lazım. Hayvanın hiçbir suçu yok. İnsanların hayvanlara böyle davranmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Sokaktaki güvenlik kamerası, at arabasındaki kişilerin hayvana yönelik davranışlarını ve atın yere yığıldığı anları kaydetti. Mahalle sakinlerinin hayvanın yardımına koştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.