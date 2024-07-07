Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar - Son Dakika
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Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar

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İstanbul Arnavutköy'de yıllardır park halinde duran iki ticari araç mahallelinin huzurunu iyiden iyiye kaçırdı. Çocuk parkının yanına park edilen araçların içinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri "Gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar" dedi.

07.07.2024 09:05
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yıllardır park halinde duran iki ticari araç mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanında bulunan terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN HUZURU YOK

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanına park edilen araçlar mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırıyor. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: Gece kim olduğu belirsiz kişiler geliyor

"KARAKOL TAŞINDIKTAN SONRA ARACI BURAYA ÇEKTİLER"

6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, "Eskiden burada bir karakol vardı, karakol taşındıktan sonra bu aracı buraya çektiler ve gittiler. Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz camlarını kırdılar. Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz.

Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: Gece kim olduğu belirsiz kişiler geliyor

"İÇERDEN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ÇIKMIYORLAR"

İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar. Geçen gün bir çocuğun üzerine cam düştü çocuk yaralandı hastanedeki tedavisi devam ediyor hala. Sahibinin bir kadın olduğunu düşünüyoruz bir ara gelip fotoğraf falan çekmişti ama bir gelişme olmadı hala burada duruyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, aracın park halinde olduğu sokakta çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunması dikkat çekiyor.

Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: Gece kim olduğu belirsiz kişiler geliyor
Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: Gece kim olduğu belirsiz kişiler geliyor
Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar
Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, Çocuk, Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Terk edilmiş 2 araç mahallenin korkulu rüyası oldu: İçeriden sallana sallana çıkıyorlar - Son Dakika

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