Artvin'de Sokak Köpekleri Küçük Kıza Saldırdı, Tartışma Çıktı - Son Dakika
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Artvin'de Sokak Köpekleri Küçük Kıza Saldırdı, Tartışma Çıktı

Artvin\'de Sokak Köpekleri Küçük Kıza Saldırdı, Tartışma Çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin küçük bir kız çocuğuna saldırması, hayvan severler ve mahalle sakinleri arasında tartışmalara neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı görüntüleri, tepkilerin artmasına sebep oldu. Arhavi Belediyesi Zabıta ekipleri, saldırgan köpekleri barınağa götürürken, halkın endişelerini anladıklarını ve konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

29.05.2024 09:23  Güncelleme: 09:25
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Artvin'in Arhavi ilçesinde küçük bir kız çocuğuna saldıran başıboş sokak köpekleri hayvan severler ve mahalle sakinleri arasında tartışmaya neden oldu. Sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırdığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi sakinleri, son dönemde artan başıboş köpek saldırılarına tepki gösterdi. Son olarak köpekler küçük bir kız çocuğuna saldırınca, mahalle sakinleri isyan etti. Sokak köpeklerinin bulunduğu alana gönüllü hayvan severler de gelince tartışma çıktı. Kendilerinin de hayvan sever olduğunu ancak evlatlarının canlarının tehlikede olduğunu belirten mahalle sakinleri, "Son birkaç hafta içinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan insan sayısında ciddi arttı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük tehlike arz eden bu durum, mahallede huzursuzluğa neden oluyor. Sokakta yürürken tedirgin oluyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Arhavi Belediyesi Zabıta ekipleri, saldırgan iki köpeği barınağa götürürken, belediyeden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sokak hayvanlarının korunması ve halk sağlığının gözetilmesi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. En kısa sürede gerekli adımları atacağız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırdığı görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Sokak Köpekleri Küçük Kıza Saldırdı, Tartışma Çıktı - Son Dakika

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