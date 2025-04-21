Asker kılığına giren çete horoz dövüşü arenasında katliam yaptı: 12 ölü - Son Dakika
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Asker kılığına giren çete horoz dövüşü arenasında katliam yaptı: 12 ölü

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Ekvador'da horoz dövüşü izleyen insanlara sahte asker üniforması giymiş bir çete tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çetenin bu saldırıdan sonra yaklaşık 20 bin dolar nakit para ile olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, saldırının ardından dört şüpheliyi gözaltına aldı.

21.04.2025 11:01
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Ekvador'da yaşanan korkunç bir olayda, asker üniforması giymiş bir çete, horoz dövüşü izleyen masum insanlara ateş açarak 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Perşembe günü meydana gelen saldırıda, çılgın suçlular sahte askeri kıyafetler giyerek, habersizce eğlenen yerel halkın arasına dehşet saldı. Tüyler ürpertici görüntülerde, en az beş silahlı adamın sahte askeri üniformalarla arenaya girdiği görülüyor.

İlk başta her şey normal görünüyordu. Rengarenk tribünlerde oturan onlarca insan, horoz dövüşlerini izliyordu.

Ancak kötü niyetli suçlular, bu kanlı eylemi gerçekleştirmeden önce arenanın üst katlarında gizlenerek etrafı dikkatlice gözetlediler.

Ardından otomatik silahlarla barışçıl etkinliğe ateş açtılar ve içeriye doğru koştular. Ne olduğunu anlayan dehşete kapılmış seyirciler, panikle yere eğilerek kendilerini korumaya çalıştı.

Büyük bir telaşla kaçmaya çalışan birçok kişi yere düşerken, bazıları can havliyle oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Polis yetkilileri, saldırıda 12 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Ancak yaralı sayısıyla ilgili net bir bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklara göre, çete bu korkunç saldırının ardından yaklaşık 20 bin dolar nakit parayla olay yerinden kaçtı. CBS News'in haberine göre, suç örgütlerinin saldırı öncesinde asker kılığına girmesi, suçlular tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Polis sözcüsü Albay Renan Miller Rivera, "Silahlı bir suç örgütünün gerçekleştirdiği saldırı sonucunda maalesef 12 vatandaşımızı kaybettik," şeklinde konuştu.

Bu vahim saldırının ardından polis ekipleri, dört şüpheliyi yakaladı.

Polis, yakalanan şüphelilerden birinin "çok önemli bir hedef" olduğunu belirtti.

Yerel yetkililer, gözaltına alınan dört zanlının "Los R7" adlı organize bir suç örgütüne üye olduğunu açıkladı.

Polis, bu acımasız grubun attığı sahte askeri üniformaları ve terk ettikleri kaçış araçlarını ele geçirdiğini iddia ediyor.

Kaçış araçlarından biri devrilmiş halde bulunurken, diğeri ise ateşe verilmişti. Polisin yayınladığı yeni görüntülerde, ormanlık bir alana yapılan baskın ve çeteye ait silahlar ile paraların bulunduğu anlar yer alıyor.

Görüntülerde ağaç dallarının altında ve çantaların içinde saklanmış çok sayıda silah, nakit para ve diğer suç delilleri gösteriliyor.

Polis ayrıca gözaltındaki dört şüphelinin fotoğraflarını da yayınladı ancak yüzleri gizlendi.

Operasyon sonucunda toplamda sekiz tüfek, dört tabanca, üç av tüfeği, sekiz şarjör, 11 cep telefonu, balistik kasklar ve taktik eldivenler ele geçirildi.

Ekvador, çete şiddetiyle mücadele eden bir ülke ve kaçırma, uyuşturucu ticareti ve gasp gibi suçlara karışan yaklaşık 20 farklı suç örgütüne ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu bu Güney Amerika ülkesi, dünyanın en büyük iki kokain üreticisi olan Peru ve Kolombiya arasında yer alıyor ve yıllardır şiddet olayları ve uluslararası uyuşturucu kartellerinin yayılmasıyla boğuşuyor.

Asker kılığına giren çete horoz dövüşü arenasında katliam yaptı: 12 ölü
Asker kılığına giren çete horoz dövüşü arenasında katliam yaptı: 12 ölü
Asker kılığına giren çete horoz dövüşü arenasında katliam yaptı: 12 ölü
Asker kılığına giren çete horoz dövüşü arenasında katliam yaptı: 12 ölü
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Son Dakika 3.Sayfa Asker kılığına giren çete horoz dövüşü arenasında katliam yaptı: 12 ölü - Son Dakika

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