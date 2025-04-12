Avcılar'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Avcılar'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

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Esenyurt'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin patlamanın ardından çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

12.04.2025 10:44
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle:

Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu
Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu
Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu
Avcılar'da doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu

Ayrıntılar geliyor...

Avcılar\'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu - Son Dakika
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