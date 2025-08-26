İşte Mücahit Birinci\'nin savcılık ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alındı.

BİRİNCİ'NİN ŞÜPHELİ SIFATI İLE İFADESİ ALINDI

Söz konusu iddialar için, Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılığa soruşturma izni verildi. Bu kapsamda, iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Birinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılık tarafından ifadesi alınan Avukat Mücahit Birinci karakola giderek imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilerek Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Birinci, hakimlik tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mücahit Birinci'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Birinci ifadesinde şunları söyledi: "Ben yaklaşık 25 yıllık avukatım. Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce bir avukat arkadaşım Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan Murat Kapki'nin benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine görüşmek için bana vekaletname vermesi gerektiğini, vekaletname olmadan cezaevine görüşmeye gitmeyeceğimi söyledim.

"KAPKİ'YE AVUKATLIĞINI YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM"

Bunun üzerine Murat Kapki vekaletname çıkarttı. 31 Temmuz günü özel aracımla Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne gittim. Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Ayrıca konudan sürekli saparak farklı şeyler anlatmaya başladı."

"2 MİLYON DOLAR PARA KESİNLİKLE TALEP ETMEDİM"

Birinci, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Görüşmeden sonra oradan ayrılırken bana avukatlığını yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de kendisine bu şartlarda olamayacağını söyledim. 5 Ağustos günü Murat Kapki beni azletti. Bu durumu zaten cezaevi görüşünden ayrılırken Murat Kapki'ye 'sen gereğini yaparsın' şeklinde iletmiştim. Murat Kapki'nin iddia ettiği gibi bir buçuk sayfalık bir metin imzalamasını isteyip, kendisinden 2 milyon dolar para kesinlikle talep etmedim.

Kendisini tahliye ettirebileceğim şeklinde de bir söz vermedim. Murat Kapki bana vekaletname verdi, bulunduğu Tekirdağ'daki cezaevi ziyaretine gittim. Ben ifademin başında da belirttiğim üzere 25 yıldır avukatlık yapmaktayım. Mesleğimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleki ilkelere bağlı kalarak ve sınırı aşmayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım.

Bir şikayetçinin ifadesinde belirttiği gibi kendisinden 2 milyon dolar para istemedim, avukatın müvekkilinden vekalet ücreti istemesi son derece normaldir. Fakat biz henüz o aşamaya gelmeden görüşmeyi sonlandırdık. Bu şikayetin sıradan avukatlık faaliyetiyken siyasi bir komplo çalışması haline getirildiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."