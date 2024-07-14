Aydın'da sulama kanalı çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altından kalan 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprakta göçük meydana geldi. 4 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN