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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Umurlu ve Serçeköy arasındaki sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, cesedin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuyor.

Aydın\'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu
30.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 11:48
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Umurlu ve Serçeköy arasındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun içinde bulunan erkek cesedi ile ilgili bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Cansız bedenin, 51 yaşındaki Ümit Güloğlu'na ait olduğu tespit edildi. Güloğlu'nun acı haberini alan yakınları olay yerinde birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Polis, olayı aydınlatmak ve şahsın kesim ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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