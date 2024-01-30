Aydın\'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Umurlu ve Serçeköy arasındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun içinde bulunan erkek cesedi ile ilgili bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Cansız bedenin, 51 yaşındaki Ümit Güloğlu'na ait olduğu tespit edildi. Güloğlu'nun acı haberini alan yakınları olay yerinde birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayı aydınlatmak ve şahsın kesim ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.