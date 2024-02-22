Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-45 operasyonunda, jandarma tarafından düzenlenen dolandırıcılık harekatında 35 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında örgüt elebaşları da gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

22.02.2024 10:34  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı

AYDIN - Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında jandarma tarafından düzenlenen 46 milyonluk dolandırıcılık harekatında içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 35 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

"46 milyonluk hesap hareketliliği tespit edildi"

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 Milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Banka, Aydın, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 15:34:46. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement