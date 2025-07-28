Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi \'\'Kim Milyoner Olmak İster?\'\' kazancıyla konuşuluyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında babasının çiçeklerle karşıladığı anlarla Türkiye'nin takdirini toplayan Çimen Gülen, başarı yolculuğunu sürdürüyor. Genç yaşına rağmen azmi, duruşu ve kararlılığıyla dikkat çeken Gülen, katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu bilgi yarışmasında sergilediği bilgi birikimi, özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerden tam not alan Gülen, yarışma boyunca yaşattığı duygusal anlarla da ekran başındakileri etkiledi.

Program sonunda Çimen Gülen'i tebrik eden Kaynarca, başarının ardındaki en önemli destekçilerden biri olarak gösterdiği babasına da teşekkür ederek baba-kız arasındaki güçlü bağı vurguladı.

Azmi ve kararlılığıyla kısa sürede Türkiye'nin dikkatini çeken genç isim, hem sosyal medyada hem de izleyiciler arasında ilham verici bir hikâye olarak öne çıkıyor.