Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti - Son Dakika
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Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti

Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti

Özge Ulusoy, Ramazan Bayramı öncesi babasının mezarını ziyaret etti. Babasına karşıdan karşıya geçerken çarparak ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına ateş püsküren Ulusoy, "Babamın katili 15 aydır dışarıda, bir de video olmasına rağmen babamı suçluyor. Yemin ederim ki ömrüm yettikçe babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" dedi.

08.04.2024 16:00  Güncelleme: 16:08
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Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan kadın sürücü, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bayram öncesi babasını ziyaret eden Ulusoy, babasına çarpan kişi hapse girene kadar hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyleyerek yaşanan duruma isyan etti.

"İÇİMİZDEKİ ATEŞ HEP YANMAYA DEVAM EDECEK"

Instagram hesabından babasının mezarı başında paylaşım yapan Ulusoy, "Öyle bir ateş ki içimizdeki hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı öğrenmeyi nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekanı cennet olsun. Nur içinde uyuyun" dedi.

Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti

"BABAMIN ÖLÜMÜNE NEDEN SÜRÜCÜ 15 AYDIR ARABA KULLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Babasının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Özge Ulusoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği; video görüntüsü, bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hala ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun! Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz!"

Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti

"KATİL VE AİLESİ YALANCI ŞAHİTLERLE BABAMI SUÇLADILAR"

"Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladılar bir de! Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi. Hala kabul etmediler! Şaka yapmıyorum inkar etti katil babamı suçlamaya devam etti! Boşuna delirmiyorum ne yazık ki ben... Şimdi İstinaf Mahkemesi'nde davamız.

"ÖMRÜM YETTİKÇE BABAM İÇİN ADALET ARAYACAĞIM"

"Para cezasına çevrilsin istiyormuş! Bir de Adli Kontrolü kalksınmış yurtdışına gitmek istermiş. Adli kontrolle Ankara'dan çıkamıyor da diğer şehirlerdeki yayalar korunuyor bari. Ona da itirazı var ama böyle bir vicdansızlık. Pişmanlık falan sıfır anlayacağınız. Ve biz...Babasının acısıyla yanarken bir de bunlarla uğraşan biz. Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak sadece ve ben Özge Ulusoy olarak yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım!"

Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti

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Son Dakika 3.Sayfa Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti - Son Dakika
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