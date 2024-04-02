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Bagaj cinayetinin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı - Son Dakika
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Bagaj cinayetinin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı

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İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleşen bir cinayetin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı. Zanlı, polis ve gazetecilerin görüntü çekmesine izin vermedi.

02.04.2024 09:20
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Bagaj cinayetinin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı

Kadın kimliğiyle yakalanan cinayet zanlısı: "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum"

Polis, gazetecilerin zanlının görüntüsünü almasına izin vermedi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren, firari olarak günlerdir aranan cinayet zanlısı, Bornova ilçesinde bekçiler tarafından bir takside yakalandı. Üzerinden kadın kimliği çıkan şüpheli, "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum" diyerek bekçileri kandırmak istese de başarılı olamadı. Öte yandan cinayet şüphelisini gözaltına alan polis ekipleri, basın mensuplarının görüntü çekmesini engelledi.

Olay, 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. ile arkadaşı E.Ö. (24), Burak Reis Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı. Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.'nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklanmıştı.

Hırsızlık anı kamerada

Cinayet şüphelisi F.B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; F.B.'nin elindeki siyah renkli çantayla dükkana gelip, elektronik kepengi ve kapıyı yanındaki anahtarla açtıktan sonra içeriye girdiği ve bir süre sonra ise çaldığı altınlarla birlikte dışarı çıkıp kepengi kapatarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kadın kimliği ile yakalandı

Olaydan 13 gün sonra, bir taksi ile Çamdibi Kamil Tunca Caddesi'ne gelen cinayet zanlısı F.B., bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden bir kadına ait kimlik çıkan F.B.'nin, "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum" dediği öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında olayın zanlısı olduğu belirlenen F.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Parçalanan silah otoyolda arandı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalandıktan sonra polis merkezine götürülen F.B., daha sonra parçalayarak attığı suç aletinin bulunması için keşfe götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolda silahın bulunması için çalışma yapılırken, atılan silaha ait parça bulunamadı.

Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri 3 ilde aradı, bekçiler cinayet mahallinde yakaladı

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin İzmir, Manisa ve Aydın olmak üzere 3 ilde karış karış gezerek aradığı cinayet zanlısının, olayın gerçekleştiği mahallede Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan uygulamada yakalanması ise dikkat çekti.

Gazetecilere polis ambargosu

Öte yandan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için, zanlıyı sağlık kontrolü olacağı iki hastaneden de gizlice kaçırdı. Önce Türkan Özilhan Devlet Hastanesine getirilen şüpheliyi taşıyan polis otosu, gazetecileri görünce acil kapısından dönerek Bayraklı Şehir Hastanesine yöneldi. Orada da basın mensuplarını gören polis, şüpheliyi hastanenin diğer çıkış kapılarını kullanarak görüntü alınmasını engelledi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde evrakları tamamlanan şüpheli F.B.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bagaj cinayetinin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı - Son Dakika

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