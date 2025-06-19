Bağcılar'da tartıştığı babasını silahla öldürdü; polisi arayıp haber verdi - Son Dakika
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Bağcılar'da tartıştığı babasını silahla öldürdü; polisi arayıp haber verdi

Bağcılar\'da tartıştığı babasını silahla öldürdü; polisi arayıp haber verdi
19.06.2025 14:34
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İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayda, 21 yaşındaki O.D., tartıştığı babası Adnan D.'yi silahla öldürdü. Olayın ardından genç, durumu kendisi polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Adnan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. O.D., polis tarafından gözaltına alındı ve babasının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Komşuları, O.D.'nin madde bağımlısı olduğunu ve aile içi sorunlar yaşadığını belirtti.

BAĞCILAR'da O.D. (21), tartıştığı babası Adnan D. (60)'yi silahla öldürdükten sonra polisi arayarak haber verdi. Şüpheli gözaltına alınırken cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; O.D. ile babası Adnan D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. O.D., tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silah ile babasına 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adnan D. yere yığılırken, oğlu polisi arayarak babasını vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleriyle birlikte eve giren sağlık ekipleri, baba Adnan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, O.D.'yi gözaltına alırken polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'KAVGA, GÜRÜLTÜLERİ ÇOK OLUYORDU'

Komşu Eyüp Yılmaz, "Madde bağımlısı bir çocuktu. Ailevi sorunları vardı. Askerden yeni gelmişti çocuk. Kavga, gürültüleri çok oluyordu" dedi. Aynı apartmanda yaşayan Seyit Demir" Sabah 6-7 el silah sesi duyduk. Ne olduğunu da anlamadık. Çocuk kendisi aramış polisi, teslim olmuş" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da tartıştığı babasını silahla öldürdü; polisi arayıp haber verdi - Son Dakika

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