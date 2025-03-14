Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış - Son Dakika
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Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

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İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork gözaltına alındı ve mal varlığına el konuldu. 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konulan Ekran Kork'un Instagram bio'sunda "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" şeklinde yazdığı ortaya çıktı.

14.03.2025 11:16
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un da aralarında olduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen ve 6 milyar 900 milyon liralık operasyonda mal varlıklarına el konulan Kork'un Instagram hesabındaki detay ise görenleri şaşkına çevirdi.

RESMEN PARAYLA OYNAMIŞ

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren 'Troy Bilişim' isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı şekilde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi. Kork'un suçtan elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi. 'Payfix' bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıca Payfix'in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü kişiler adına sahte 'Payfix' hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

Bahis operasyonunda mal varlığına el konulan Erkan Kork'un Instagram biosu şaşırttı

4 MİLYARDAN FAZLA PARA TRANSFERİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, 'Payfix' veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı. Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, ilgili para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos- 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin178 adet para transferi işlemi aldığı ve bu işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalar ve firmalar ile bağlantı kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda, PozitifBank'ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi kurarak veya halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

6 MİLYAR 900 MİLYONLUK OPERASYON

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

KENDİSİNİ "FAKİR FUKARA" DİYE TANITMIŞ

2025 yılı başında Flash TV'yi satın alan Erkan Kork'un Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıttığı görüldü.

Bahis operasyonunda parayla oynadığı ortaya çıkan Erkan Kork'un Instagram biosu şaşırttı

ERKAN KORK KİMDİR?

Dr. Erkan Kork, 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak ilk ve orta öğrenimini Cidde'de, lise eğitimini Dubai'de tamamladı. Paris Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2022 yılında işletme yönetimi konusunda yüksek lisans yapan Kork, 2024'de Conley Üniversitesi işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Dubai'e bir süre aile şirketini yönetti. Erkan Kork, finans ve teknoloji alanında Türkiye ve Ortadoğu da 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

11 Eylül 2023 tarihinden bu yana Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçen Kork, diğer yandan da Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Katar, Ortadoğu ve Arap ülkelerine hizmet veren ve Dubai'de bulunan WORDFİX TEKNOLOJİ LCC'nin kurucusu ve sahibidir. 2025 Ocak itibariyle Flash TV'nin de yeni sahibidir.

Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

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Son Dakika 3.Sayfa Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış - Son Dakika

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