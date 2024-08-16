Bakan Yumaklı: "Yangın kontrol altına alındı"

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, 700 hektar alanın etkilendiği yangında, yangının çıkış nedeninin elektrik direğinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Çanakkale'de dün sabah saat 09.51'de Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezi'nde konuşlu Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan hazır bulundu.

Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta'da dün sabah 09.51'de başlayan yangın. İlk etapta arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde müdahale ettiler. 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle direkt olarak müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine Valiliğimiz, AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyelerin destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Dün gece söylemiştim en son çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim diye. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibarıyla Çanakkale-Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Manisa- Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Burada bir parantez açmak istiyorum. 14 Ağustos tarihinde başlayan orada başka bir yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık 8 kilometre ileride yeni bir yangın daha başladı orada. Hem nemin düşük olması hem yüksek şiddette rüzgar sebebiyle ki yaklaşık 70 kilometre ve üzeri ölçüldü zaman zaman. Burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar. Burada da 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale ettik. Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla yüzde yüz kontrol altına alındı diyemiyoruz. Çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Ancak gün içerisinde inşallah burada güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'da idi. Göynük, Bekirfakılar'da bu yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi buraya. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarması ile birlikte takviye hava araçları ile birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmı ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz. Ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Biraz da bitki örtüsünün farklı yapıda olması sebebiyle aslında yanan alanla çıkan duman arasında bir orantısızlık var. Bu açıdan belki farklı görünebilir ama arkadaşlarımız şu anda oraya müdahaleye devam ediyorlar. Çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız inşallah. Ben de biraz sonra buradan Bolu'ya geçmiş olacağım. Oradaki çalışmalara nezaret etmek ve incelemek için. İzmir Karşıyaka'da da arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor yine. Orada da bir sorun olacağını öngörmüyoruz. Ancak gün içerisinde orayla ilgili de diğer yangınlara nispeten daha küçük boyutta olması sebebiyle fazla detay vermeyeceğim. Ancak gün içerisinde yine bunu arkadaşlarımız bildirmiş olacak" dedi.

Meteorolojik verilere göre bugün, Cumartesi ve Pazar 3 günde yüksek risk olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla biz orman teşkilatı olarak, valiliklerimiz olarak, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız bu üç gün için. Çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı. Bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Burada da ben bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Hep söylediğim gibi bizlerin bu müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. O yüzden tekraren bu 3 günde özellikle hatta bundan sonra da Eylül'ün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat için yol kenarındaki bir elektrik direğinin patlaması diyelim. Ondan çıkan kıvılcımın, -kırsal alan orası, yol kenarı- oradan başlayan bir yangının ormana sirayet etmesiyle gerçekleşmiş oldu maalesef. Tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Burada elbette çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten bunu rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için gidiş yönünü oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı. Henüz alanı inceleyip geldim. Yaklaşık bizim tahminimize göre etkilenen alandan bahsediyorum. Bunun altını çiziyorum biliyorsunuz. Etkilenen alanla yanan alan aynı şey değil. Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında netleştirecekler alan çalışmasıyla. Ancak bunun başka bir yönü de var. 18 Haziran'da yanılmıyorsam bir önceki yangın. onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu. Yine her zamanki gibi söylediğim husus herkesin üzerine düşeni yapmak durumunda. Vatandaşlarımız, kurumlar, kuruluşlar kimler varsa bu son olsun diyelim artık bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyetini tekrar istirham ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE