Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı, usulsüzlük iddialarıyla gündemde. Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı'na ilişkin hazırlanan ve İstanbul 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'ne sunulan resmi tutanakta, vakfın denetim kurulu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Vakıf Başkanı hakkında çok sayıda usulsüzlük iddiasında bulundu. Belgeye göre, mali tabloların şeffaf olmayan biçimde paylaşılması, vekalet usulsüzlükleri ve genel kurul toplantılarında yapılan hukuka aykırı uygulamalar, vakfın işleyişini ciddi biçimde tartışmalı hale getirdi.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı'ndaki usulsüzlük iddiaları, yönetimdeki bazı isimler tarafından hazırlanan bir dilekçeyle İstanbul 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'ne bildirildi. Söz konusu dilekçede Vakıflar Kanunu'na aykırı olduğu iddia edilen çok sayıda işleme yer verilerek konu hakkında gerekli işlemin yapılması istendi.
Belge içeriğinde öne çıkan başlıca tespitler şunlar:
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı'nın bazı üyelerince İstanbul 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda vurgulanan konulardan her biri Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu'nda detaylı bir şekilde yer alıyor. Bu bakımdan Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen vakıflar, söz konusu kanun hükümlerine uymayı taahhüt etmiş sayıldığından dolayı vakıfların faaliyete geçtiği andan itibaren söz konusu hükümler çerçevesinde işlemesi gerekiyor.
Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu'na göre, vakıflar kendi senetlerinde belirtilen kurallara uygun şekilde yönetilmek zorundadır. Bu kuralların ihlali, hem idari hem de adli yaptırımlar doğurabilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ciddi usulsüzlük tespiti halinde ilgili vakfın yönetimini denetleyebilir, yönetim kuruluna uyarı gönderebilir veya gerekirse yönetimi geçici olarak görevden alabilir. Belgelenmiş ihlaller adli makamlara da bildirilebilir.
Tutanakta imzası bulunan kurul üyeleri, toplantı sürecinin iptal edilmesini, yeniden bir genel kurul yapılmasını ve tüm süreçlerin hukuki denetime açılmasını talep etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu belgeler ışığında bir soruşturma başlatması bekleniyor.
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