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Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu

Ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyince evden kaçmak için balkondan atlayan çocuk ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da ailesinin dışarı çıkmasın diye evin dış kapısını kilitlediği 15 yaşındaki çocuk, evden kaçmak için ikinci kattaki balkondan atlayınca hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 15 yaşındaki H.I.A. adlı çocuğun ailesi yanına gideceği arkadaşlarının kötü alışkanlıkları olabileceğini düşünerek evden gitmesin diye dış kapıyı kilitlediler. Bu sırada evde ablası ve diğer kardeşleri de bulunan H.I.A. evden kaçmak için ikinci katındaki balkondan aşağı atladı. Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun kardeşleri evden kaçmaması için ailesinin dış kapıyı kilitlediğini ancak balkondan kaçmak için atlayınca yaralandığını söylediler. H.I.A. ise kıyafetinin düştüğünü almak için peşimden atladığını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.