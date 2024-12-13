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Başakşehir'de Altın Dolandırıcılığı

Başakşehir\'de Altın Dolandırıcılığı

Yaşlı kadından 2,5 milyon lira değerinde altın dolandırıcılıkla alındı, 3 şüpheli tutuklandı.

13.12.2024 10:17
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Başakşehir'de yaşlı kadın, kendisini telefonla arayıp polis ve savcı olarak tanıtarak kandıran dolandırıcılara değeri 2,5 milyon lira olan altınlarını kaptırdı. Yaşlı kadının altınlarını dolandırıcılara elden teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de 29 Kasım tarihinde yaşlı kadını, telefonla arayan şüpheli kendisini polis ve savcı olarak tanıttı.

Telefon dolandırıcılığı yöntemiyle yaşlı kadını kandıran şüpheliler, 2,5 milyon lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Altınlarını kaptıran kadın, dolandırıldığını anladığında polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile ilgili şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yönlendirmeleri ile yaşlı kadının evine geldikleri belirlendi. Araçla evin önüne gelen şüphelileri kadından altınları aldıktan sonra uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takiplerle çevre ve saha çalışmaları sonucunda şüpheli M.C., Beylikdüzü'nde yakalandı. Dolandırıcılığa karışan Y.E.A. ve Y.K. isimli şüphelilerin 9 Aralık'ta Ankara'ya gittikleri ve 10 Aralık'ta İstanbul'a geri döndükleri belirlendi. İstanbul'a dönen şüpheliler de araç içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da aynı yöntemle 1,2 milyon liralık vurgun yaptılar

Araç içinde yapılan aramalarda ise, 17 altın bilezik, 6 çeyrek altın, 13 gram altın, 1 altın zincir, 1 altın kaplama olduğu değerlendirilen kadın saati, 1 tektaş yüzük ve 1 beştaş yüzük ele geçirildi. Polis ekiplerin, araçta bulunan 1,2 milyon lira değerindeki altının Ankara'da aynı yöntemle dolandırdıkları Z.K. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika

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