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Öğretmen de bunu yaparsa! Görev başında doktoru darbetti - Son Dakika
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Öğretmen de bunu yaparsa! Görev başında doktoru darbetti

Gaziantep'te ücretli öğretmen A.H.T., babası adına ilaç yazmayı reddeden Dr. Kamile Berfin Çevik'e şiddet uyguladı. O anlar kameralara yansırken A.H.T. görevden uzaklaştırıldı.

07.12.2023 - 12:49,
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Gaziantep'te bir A.H.T. isimli bir öğretmen, babası adına ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan ve daha sonra adlı kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın görevine son verildi.

BAŞKASI İÇİN REÇETE YAZMAYINDA DARBEDİLDİ

Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde A.H.T. isimli şahıs, aile hekimi Dr. Kamile Berfin Çevik'e babası adına ilaç yazdırmaya geldi. Dr. Çevik, başkası adına ilaç yazamayacağını söyleyerek talebi reddetmesi üzerine A.H.T. isimli şahsın fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Olay anları ve yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın doktora küfürler savurması ve doktorun da "hemen polise haber verin" demesi de dikkat çekti.

Başkası için ilaç yazma talebini kabul etmeyen aile hekimine önce hakaret sonra saldırı

ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE SON VERİLDİ

Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde saldırgan A.H.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın bir okulda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verilen şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Şehitkamil ilçesinde 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde A.H.T isimli şahsın Dr.Kamile Berfin Çevik'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle emniyet güçlerimize şikayette bulunulmuştur. Olayın ardından yapılan incelemede A.H.T isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şahsın ücretli öğretmenlik yaptığı anlaşıldığından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve soruşturma süreci başlatılmış ve bugün itibarı ile görevine son verilmiştir. A.H.T isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Valiliğimiz tarafından süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken doktor ise bir hafta rapor aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Sinan karacakurt: İyide adamın isine niye son veriliyo bu nasil kafa işiyle sorunmu yasadıda değistirin bu zihniyeti rızık ile oynannaz böyle ceza olmaz Yanıtla 2 3
  • Mustafa Aslan: Doktorda keyfi olarak ilaç yazmadığından görevini kötüye kullanmaktadır. Doktor hakkında da adli ve idari soruşturma başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Herkese de karşılıklı iyi niyet, hoşgörü ve saygı tavsiye ediyorum. Yanıtla 9 16
  • Unutan Unutan: doktroların bazıları çok iyi bazılarıda çok ukala her insanın olduğu gibi keşke yardımcı olsaydı benim babamda yaatalaktı bazen kendisi olmadan ilaç yazdırma ihtiyacı olurdu bilirim muhtemelen öğretmeninde öyledir yazık olmuş Yanıtla 21 7
  • Serkan Basar: kimse kimseyi durup dururken darp etmez doktorların da ukala ukala tavırlarını çok iyi biliyoruz Yanıtla 51 35

Şehitkamil, Gaziantep, Aile, Saldırı, Soruşturma, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen de bunu yaparsa! Görev başında doktoru darbetti - Son Dakika


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