Batman'da Bir Büfe İşletmecisi Kadını Tekme Tokat Dövdü - Son Dakika
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Batman'da Bir Büfe İşletmecisi Kadını Tekme Tokat Dövdü

Batman\'da Bir Büfe İşletmecisi Kadını Tekme Tokat Dövdü

Batman'da bir büfe işletmecisi, Gültepe Mahallesi'nde bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple sokak ortasında tekme tokat döverek hastanelik etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Kadının darp etmeye çalışmasına rağmen işletmeci, kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.

08.05.2024 09:39
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Batman'da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple tekme tokat dövdü.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Bir Büfe İşletmecisi Kadını Tekme Tokat Dövdü - Son Dakika

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