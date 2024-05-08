Batman\'da Bir Büfe İşletmecisi Kadını Tekme Tokat Dövdü

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Batman'da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple tekme tokat dövdü.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı. - BATMAN