Bayram tatili bilançosu: 43 ilin geçiş güzergahından 1 milyon 334 bin araç geçti

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Bayram tatili bilançosu belli oldu: 43 ilin geçiş güzergahından 1 milyon 334 bin araç geçti

KIRIKKALE - Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin yoğun kullandığı 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'den toplam 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı. Yapılan trafik denetimlerinde de kural ihlali yapan sürücülere toplam 4 milyon 647 bin lira para cezası kesildi.

Türkiye, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geride bıraktı. Yüzbinlerce vatandaş, bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerine geçirdi. Bu süreçte de kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Plaka Tanımlama Sistemi kayıtlarına göre, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'den toplam 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı. Kırıkkale- Ankara karayolundan 715 bin 400, Kırıkkale- Kayseri kara yolundan 206 bin 397, Kırıkkale- Samsun kara yolundan ise 413 bin 126 araç geçti.

Bayram tatili süresince meydana gelen 86 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 8 bin 740 araç kontrol edildi, bin 690 sürücüye de toplamda 4 milyon 647 bin lira para cezası uygulandı. 97 araç ise trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kara yollarında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetimlerini 24 saat esasına göre yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bayram tatili süresince meydana gelen 38 trafik kazasına müdahale etti.