Bayram tatilinde Düzce geçişlerinden 1 milyon 367 bin 989 araç geçti

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9 günlük bayram tatilinde D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu Düzce geçişlerinden toplamda 1 milyon 367 bin 989 araç geçti. Tatil dönüşünde koyulan kamyon yasağı trafiğin rahat akışını sağladı.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların geçiş güzergahlarından birisi de Düzce oldu. İstanbul istikametinden Ankara istikametine 9 günlük süreçte Anadolu Otoyolu'ndan 567 bin 192 araç geçiş yaparken, D-100 karayolu üzerinden ise 151 bin 289 araç geçiş yaptı. Tatil dönüşünde ise Ankara istikametinden İstanbul istikametine 500 bin 252 araç geçiş yaparken, D-100 karayolu üzerinden ise 149 bin 256 araç geçiş yaptı. Buna göre İstanbul İstikametinden Ankara istikametine 688 bin 481 araç geçiş yaparken, diğer İstanbul istikametine ise 649 bin 508 araç geçiş yaptı. Düzce'den 9 günlük bayram tatilinde toplamda 1 milyon 367 bin 989 araç geçiş yaptı.

Öte yandan, Düzce Valiliği'nin aldığı kamyon, çekici yasaklarının dönüşte etkili olması ile akıcı trafik oluştuğu görüldü. - DÜZCE