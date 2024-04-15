9 günlük bayram tatilinde D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu Düzce geçişlerinden toplamda 1 milyon 367 bin 989 araç geçti. Tatil dönüşünde koyulan kamyon yasağı trafiğin rahat akışını sağladı.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların geçiş güzergahlarından birisi de Düzce oldu. İstanbul istikametinden Ankara istikametine 9 günlük süreçte Anadolu Otoyolu'ndan 567 bin 192 araç geçiş yaparken, D-100 karayolu üzerinden ise 151 bin 289 araç geçiş yaptı. Tatil dönüşünde ise Ankara istikametinden İstanbul istikametine 500 bin 252 araç geçiş yaparken, D-100 karayolu üzerinden ise 149 bin 256 araç geçiş yaptı. Buna göre İstanbul İstikametinden Ankara istikametine 688 bin 481 araç geçiş yaparken, diğer İstanbul istikametine ise 649 bin 508 araç geçiş yaptı. Düzce'den 9 günlük bayram tatilinde toplamda 1 milyon 367 bin 989 araç geçiş yaptı.
Öte yandan, Düzce Valiliği'nin aldığı kamyon, çekici yasaklarının dönüşte etkili olması ile akıcı trafik oluştuğu görüldü. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayram tatilinde Düzce geçişlerinden 1 milyon 367 bin 989 araç geçti - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?