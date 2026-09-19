Bayrampaşa'da 10 yaşındaki çocuk, DNA testlerine rağmen 9 yıldır kimliksiz kaldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 10 yaşındaki çocuk, DNA testlerine rağmen 9 yıldır kimliksiz kaldı

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Bayrampaşa\'da 10 yaşındaki çocuk, DNA testlerine rağmen 9 yıldır kimliksiz kaldı
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Mustafa Hezer, iki DNA testinde yüzde 99,98 baba çıkmasına rağmen oğluna 9 yıldır kimlik çıkaramadığını öne sürdü. Hezer, okul ve hastanelerin çocuğu kabul etmediğini, eşinin 2024'te sınır dışı edildiğini söyledi. Mahkemenin ölen eski kocadan DNA istediğini de söyledi.

"Ne Yaşar Ne Yaşamaz" filmi İstanbul'da gerçek oldu. Bayrampaşa'da yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Hezer, 12 yıl önce Özbek asıllı Pırzoda Irgasheva ile dini nikah yaptı. Bu birliktelikten olan Ali isimli oğlunun kimliğini çıkarmak için 9 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Hezer, oğlunun babası olduğunu 2 defadır DNA testiyle kanıtlamasına rağmen; okulların ve hastanelerin kimliği olmadığı için çocuğu kabul etmediğini iddia etti.

Halit Akçatepe, Münir Özkul gibi usta isimlerin rol aldığı 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' filmi İstanbul'da gerçek oldu. İddia göre, Bayrampaşa'da yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Hezer, 12 yıl önce tanıdıkları vasıtasıyla evlenmek için Özbekistan'a gitti. Özbekistan'da o dönem eşi ile boşanma aşamasında olan Pırzoda Azizova ile tanışan Mustafa Hezer ardından Türkiye geldi. Azizova ve Hezer daha sonra 2015 yılında dini nikahla evledi. O dönem oturum izni devam eden Pırzoda Azizova ve Mustafa Heze çiftçinin 2016 yılında bir oğlu oldu. Ancak iddiaya göre, Baba Mustafa Hezer, oğlu doğduğu günden itibaren nüfus kaydı alamadı, oğlunun kimlik kartını çıkaramadı.

9 yıldır hukuk mücadelesi veren baba mağdur olduklarını iddia etti

Bunun üzerine 4 farklı mahkemeye başvuru yapan Mustafa Hezer, Ali'nin kendi çocuğu olduğunu kanıtlamak için 2 defa DNA testi yaptı.

Yapılan testte çocuğun yüzde 99.98 oranında Mustafa Hezer'e ait olduğu ifade edildi. Oğluna kimlik almak için 9 yıldır hukuk mücadelesi veren Hezer oğlunu ne okula yazdırabildiğini ne de hastaneye götürebildiğini öne sürdü. Karısının 2017 yılında Özbekistan'da yaşayan kocasından boşandığı söyleyen Hezer, eşinin boşanma apostillerini, çocuğun doğduğu gün alınan belgeleri, eşiyle Özbekistan'da resmi nikah yaptıktan sonra aldığı evlilik cüzdanını mahkemeye sunduğu söyledi. Hezer, boşanma aşamasından sonra soy adı değişen eşi Pırzoda Irgasheva'nın ise, 2024 senesinin eylül ayında oturum izni bitmesiyle sınır dışı edildiğini iddia etti.

Mahkeme, ölen kişiden de DNA istiyor

Mustafa Hezer, mahkemenin çocuğun gerçek babasını tespit etmek için Pırzoda Irgasheva'nın ölen kocasından da DNA örneği alınmasının kararını verdiğini söyledi. Mustafa Hezer ise Kazakistan'da hayatını kaybeden Pırzoda Irgasheva'nın ilk eşinin ailesinin Dubai'de yaşadığını ve mezarın orada olduğunu iddia etti.

Kimliksiz çocuk ne okula ne de hastaneye gidebiliyor

Oğlunun doğum belgesini alamadığını söyleyen Baba Mustafa Hezer, yetkililere seslenerek oğluna kimlik çıkartmak istediğini ifade etti.

2018'den beri ben hukuk mücadelesine devam ettiğini söyleyen Hezer, "Her ay aşağı yukarı 4 tane mahkeme oluyor. Dört mahkemeye gidiyorum geliyorum, bir sonuç yok. Tam 9'uncu seneye girdik mahkemelerde. Ben 2014 yılında Özbekistan'a gittim. Orada bir bayan beğendim. Geldik burada Türkiye'de dini nikah kıydk. Biz evlendikten sonra 2016'da benim oğlum dünyaya geldi. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde doğumunu yaptı. Orada dünyaya geldi. Orada biz doğum raporu istedik. Baba hanesi boş olduğu için doğum raporu vermediler bize. Biz de nüfus müdürlüğüne gittik, kaydedemedik bir türlü. Nüfus müdürlüğü de bize dava açmamızı söyledi. Mahkeme yapılan DNA testine göre çocuğu yazdıracağını söyledi" dedi.

"Eşimin eski kocası Kazakistan'da trafik kazasında ölmüş"

Eşinin eski kocasının boşandıktan sonra öldüğünü söyleyen Mustafa Hezer, "2018 yılında gittik dava açtık, DNA testi de yaptık. Çocuğun yüzde 99.98 bende olduğu meydana çıktı. Ama bir türlü gene de mahkeme bir türlü karar veremedi, vermiyor da. Benim eşimin eski kocası Kazakistan'da trafik kazasında ölmüş. Ailesi Dubai'ye taşınmış, cenazesini Dubai'ye götürmüşler. Mahkemelerde eski eşten de DNA testi istiyor. Orada da yaptırmamız lazım. Mezar bulunmadığı için davamız uzun süre sürüyor" şeklinde konuştu.

"Çocuk hastalanıyor, doktora götüreceğim kimliği yok, muayene edemeyiz"

Oğlunun kimliği olmadığı için sorun yaşadığını iddia eden Hezer, "Çocuk 10 yaşına geldi. Bu sene okula yazdıracağım. TC'si olmadığı için yazdırılayacağını söylüyorlar. Ben de şaşırdım artık. Yani nereye gideceğim bilmiyorum. Nereye başvurayım? Çocuk hastalanıyor, doktora götüreceğim T.C kimliği yok, muayene edemeyiz. Hastane kimlik istiyor. Okul da kimlik istiyor. Arkadaşları bir haftadır okula gidiyor. Ben yazdıramadım" dedi.

"Özbekistan'da evlilik yaptım"

Özbekistan'da resmi nikah kıydıklarını söyleyen Hezer, "Çocuğun benden olduğuna mahkeme kanaat getirdi. İki sefer bizi DNA testine gönderdi. İkisinde de aynı çıktı. Eşim 2024'te deport edildi. Bize pandemiden dolayı oturma izni vermediler. Biz müracaat ettik. Oturma iznimizle müracaat ettik. Parasını her şeyini de yatırdık. Yaptık geldik. Sonra bir buçuk ay sonra bize cevap geldi, ret. Pandemide oturma izni kabul olmamıştı. 2023'teydik galiba. O zaman zarfında kaçak kaldı. İstinai durumuna gittik, göç idaresinde istinaf oturum var. Ona gittik, ondan da bizi red verdiler. Resmi nikahımız da var. Özbekistan'da evlilik yaptım. Burada yapamadım. 10 sene uğraşıyorum evrak eksik. Ama apostil dediklerini, eşimin apostili var. Kaçta getirmişim, tarihi her şeyi üzerinde yazılı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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