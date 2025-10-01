Bebek'teki alevler ünlü Şebnem Bozoklu'nun da evini yaktı - Son Dakika
Bebek'teki alevler ünlü Şebnem Bozoklu'nun da evini yaktı

01.10.2025 17:58
Haber Videosu

Beşiktaş'ta üç katlı bir ahşap binada çıkan yangın, kısa sürede yanındaki üç binaya daha sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören binalardan birinin oyuncu Şebnem Bozoklu'na ait olduğu öğrenildi. Yangın

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde bulunan üç katlı ahşap binada yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

KISA SÜREDE 4 BİNAYA DAHA SIÇRADI

Alevler yan binaya da sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede 3 binaya daha sıçradı.

MAHALLE DUMAN ALTINDA KALDI

Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

OYUNCU ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİ HASAR GÖRDÜ

Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki 3 binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nun da evinin yer aldığı 4 bina hasar gördü. 2 bina ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Yangına teslim olan ahşap binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin sardığı binanın bir anda çöktüğü, altındaki otomobilin ise büyük hasar aldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.