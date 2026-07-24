Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı

Beyşehir Göl Festivali\'nde Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı
24.07.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali’nde, konser programının bitişi sırasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali'nde, konser programının bitişi sırasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Olay, Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali'nde gerçekleştirilen konser programının bitişi esnasında sahne yakınlarında meydana geldi. 

KONSER BİTİMİNDE KAN AKTI

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ş. (16) ile A.T. (17) yaralandı. Bıçaklama olayı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. 

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olayın yaşandığı çevredeki kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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