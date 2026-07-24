Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali'nde, konser programının bitişi sırasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.
Olay, Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali'nde gerçekleştirilen konser programının bitişi esnasında sahne yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ş. (16) ile A.T. (17) yaralandı. Bıçaklama olayı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olayın yaşandığı çevredeki kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Beyşehir Göl Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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