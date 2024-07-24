Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl\'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler

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Bingöl'de 2 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırgan olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Arkasından yaklaştığı kişiyi sırtından defalarca bıçaklayan saldırganın rahat tavırları dikkat çekti.

2 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Olay, Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Madde bağımlısı bir şahıs bıçakla 2 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı. Bıçaklı saldırganın saldırdığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın bıçaklama anındaki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA VAR

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL VALİLİĞİ: SALDIRGAN EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YAKALANDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesi'nde cinnet getirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."