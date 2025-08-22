Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Türkiye dün Mardin'den gelen peş peşe ölüm haberleriyle sarsıldı. Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve ablası Muatter Işıktaş (65)'tan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

AYNI GÜN ÜÇÜNCÜ ÖLÜM HABERİ

Birkaç saat sonra ise yine Artuklu'ya bağlı Yalım Mahallesi'nde oturan Cemile Arslanhan (60) evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi.

SIR PERDESİ ARALANDI

İlk bulgulara göre olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde üç kadının vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Bilgilere göre;

Muatter Işıktaş psikolojik tedavi görüyordu ve tansiyon hastasıydı.

Leyla Işıktaş kalp hastasıydı.

Cemile Arslanhan ise kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; kadınların ölümleriyle ilgili kesin sonuç, yapılacak otopsilerin ardından netleşecek.