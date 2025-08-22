Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Türkiye dün Mardin'den gelen peş peşe ölüm haberleriyle sarsıldı. Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve ablası Muatter Işıktaş (65)'tan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Birkaç saat sonra ise yine Artuklu'ya bağlı Yalım Mahallesi'nde oturan Cemile Arslanhan (60) evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlk bulgulara göre olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde üç kadının vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Bilgilere göre;
Sabah'ta yer alan habere göre; kadınların ölümleriyle ilgili kesin sonuç, yapılacak otopsilerin ardından netleşecek.
