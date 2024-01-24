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Otomobil, park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü - Son Dakika
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Otomobil, park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü

Bitlis'te bir otomobil, yol kenarındaki park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

24.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 15:44
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kenarındaki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

YARDIM İÇİN DURAN TIRA ARKADAN ÇARPTI

Öğle saatlerinde Adilcevaz- Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı'nda mobilya yüklü iki tırdan Adem Oktay yönetimindeki tır, yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bunun üzerine arkadaşının imdadına giden Ahmet Fidan'ın yol kenarına park ettiği tırına ise Özgür Keskin idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Bitlis'te Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobilde bulunan Hasan Can Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Keskin ise jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Bitlis'te Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Otomobil, park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Araba kullanmak hem rahatlık hem büyük tehlike Yanıtla 1 25
  • Aslan Yiğit: tırcılara yol kenarlarına kafalarına göre park edilmeyeceği öğretilmiyor sanırım yazık olmuş Yanıtla 2 3

Adilcevaz, Patnos, Bitlis, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil, park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil, park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü - Son Dakika
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