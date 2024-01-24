Otomobil, park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kenarındaki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

YARDIM İÇİN DURAN TIRA ARKADAN ÇARPTI

Öğle saatlerinde Adilcevaz- Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı'nda mobilya yüklü iki tırdan Adem Oktay yönetimindeki tır, yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bunun üzerine arkadaşının imdadına giden Ahmet Fidan'ın yol kenarına park ettiği tırına ise Özgür Keskin idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobilde bulunan Hasan Can Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Keskin ise jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.