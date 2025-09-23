Liderler hitap ederken BM çevresinde Filistin protestosu - Son Dakika
Liderler hitap ederken BM çevresinde Filistin protestosu

Liderler hitap ederken BM çevresinde Filistin protestosu
23.09.2025 22:43
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında liderler hitaplarını gerçekleştirirken yüzlerce Filistin yanlısı protestocu, New York kentinin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin arka sokağında toplandı. ''Özgür Filistin'' sloganları atan protestocular, ateşkes çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında liderler hitaplarını gerçekleştirirken yüzlerce Filistin yanlısı protestocu, New York kentinin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin arka sokağında toplandı.

BM GENEL MERKEZİNİN ARKA SOKAĞINDA FİLİSTİN PROTESTOSU

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu liderlerin hitaplarıyla resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitabını gerçekleştirdiği BM Genel Kurulu devam ederken Filistin destekçisi gösteriler de gerçekleştirildi. ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde yer alan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin arka sokağında yüzlerce Filistin yanlısı gösterici bir araya geldi.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTILAR

rotestocular başta ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen liderlere seslerini duyurmaya çalıştı. Protestocular, "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları atarak en kısa sürede ateşkes çağrısında bulundu. Eylemcilerin taşıdıkları, Filistin'de hayatını kaybeden çocukların ve kadınların fotoğrafları dikkat çekti.

Polislerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestocuların bulunduğu alanda, BM 1. caddeye yakınlaşmalarına izin verilmedi.

İSRAİL YANLISI KİŞİNİN MÜDAHALESİYLE TANSİYON YÜKSELDİ

Protestocuların yanına İsrail yanlısı bir kişinin gelip müdahalesiyle tansiyon bir anda yükseldi. Polislerin uyarıda bulunması üzerine gerginlik yatıştı. Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği bulunan New York'ta protestoların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Filistin, Son Dakika

