Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldüren Muhittin Kıvrık, ormanda yakalandı. Öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

27.08.2024 12:59
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40), sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra ormanda yakalanan Muhittin Kıvrık (43), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen Senem'in lisede aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği görevlileri, İkizce mevkisindeki ormanda, dronla yaptığı aramada Kıvrık'ın yerini tespit edip, yakaladı.

Gözaltına alınan Kıvrık, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, öldürülen Senem Kıvrık'ın ailesinin karşı çıkmasına rağmen lise yıllarında aşık olduğu Muhittin Kıvrık ile kaçarak evlendiği öğrenildi.

haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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