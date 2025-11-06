Burdur'da Kazı Çalışmasında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
Burdur'da Kazı Çalışmasında İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur\'da Kazı Çalışmasında İnsan Kemikleri Bulundu
06.11.2025 20:05  Güncelleme: 20:11
Burdur'da belediye ekiplerinin yaptığı kazı sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgenin daha önce mezarlık olduğu öğrenilirken, kemikler tekrar toprağa gömüldü.

Burdur'da kazı yapan belediye ekipleri kazı yaparken insan kemiği buldu. Bölgenin eski bir mezarlık olduğunun anlaşılmasının ardından kemikler tekrar gömüldü.

KAZI SIRASINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Burdur'da belediyenin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

BÖLGE ESKİ MEZARLIKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü. Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
