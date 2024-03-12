Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Geniş Video İzle

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ay süren teknik takip sonunda yapılan operasyon ile yakalanan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, sentetik kannabinoid, metamfetamin, sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

12.03.2024 20:13  Güncelleme: 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Polis 3 ay süren teknik takip sonunda düğmeye bastı

BURDUR - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ay süren teknik takip sonunda yapılan operasyon ile yakalanan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 07 Aralık 2023 tarihinde başlayan projeli çalışma çerçevesinde yürütülen ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarında yakalanan 14 şüpheliden 7'si hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan inceleme yapılarak serbest bırakıldı. 7 şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yürütülen projeli çalışmanın sonlandırılması amacıyla 05 Mart tarihinde Burdur ile Isparta ve Aydın illerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile 7 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. 08 Mart tarihinde adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 26 bin kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 640 gram metamfetamin maddesi, 46 adet sentetik ecza, 5 adet hassas terazi, 40 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde ölçüm ve kullanımına yarayan çok sayıda aparat ile 13 adet tabanca ve 103 adet fişek ele geçirildi.

Burdur\'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:44:05. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement