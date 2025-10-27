Bursa'da Alkollü Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
Bursa'da Alkollü Saldırı: 3 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
27.10.2025 20:27
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Alkollü Saldırı: 3 Yaralı
Haber Videosu

Alkollü olduğu için mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirip rastgele ateş açtı, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu gerekçesiyle bir mekana alınmayan şahıs, sinir krizi geçirerek tabancasıyla rastgele ateş açtı. Olayda tartıştığı kişiyle birlikte iki masum vatandaş yaralandı. Saldırgan kaçtı, polis soruşturma başlattı.

MEKANA ALINMAYINCA SİLAHA SARILDI

Olay, Yıldırım ilçesi Setbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, alkollü olduğu için girmek istediği mekana alınmadı. Bunun üzerine öfkelenen şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla mekana doğru art arda ateş etmeye başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kurşunlardan bazıları tartıştığı kişiye, bazıları ise yakındaki bir mekanda müşteri olarak bulunan iki kişiye isabet etti. Yaralanan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olaydan sonraki kargaşa ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da Alkollü Saldırı: 3 Yaralı

SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
