Bursa'da aranan azılı suç makinası kadın yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da aranan azılı suç makinası kadın yakalandı

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Bursa'da 7 ilde hırsızlık yaparak azılı suç makinasına dönüşen ve 60 suç kaydının yanı sıra 35 yıl 8 ay 10 gün de hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki suç makinası kadını Bursa polisi yakaladı. Kadının 18 farklı dosyadan suç işlediği ve 7 ilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

19.07.2024 12:16
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Her yerde aranan azılı suç makinası kadın, Bursa'da yakalandı

18 dosyadan 35 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Bursa polisi yakaladı

BURSA - Bursa'da 7 ilde hırsızlık yaparak azılı suç makinasına dönüşen ve 60 suç kaydının yanı sıra 35 yıl 8 ay 10 gün de hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki suç makinası kadını Bursa polisi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sürekleri şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışmalar yapan ekipler son olarak Esenevler Mahallesi Ankara Yolu üzerinde şüphelendiği bir kadın şahsı durdurdu.

Kadın suç makinası çıktı

Ekipler, şüphelinin 60 suç kaydı bulunan Ezgi Nur B. olduğunu ve 18 adet farklı dosyadan toplamda 35 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ezgi Nur B., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan suç makinası kadın işlemlerinin ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Suçların benzerliği pes dedirtti

Ezgi Nur B.'nin 18 farklı dosyadaki suçlarının, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçları olduğu öğrenildi.

7 ilde hırsızlık yapmış

Azılı suç makinası Ezgi Nur B.'nin Bursa, Kütahya, Bilecik, Yalova, İstanbul, Düzce ve Kocaeli'de evlere girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Bursa\'da aranan azılı suç makinası kadın yakalandı
Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da aranan azılı suç makinası kadın yakalandı - Son Dakika

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