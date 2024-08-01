Bursa'da Ayrılan Eşinin Selasını Okutan Şahıs Ev Hapsine Alındı

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Bursa'da ayrıldığı dini nikahlı eşinin camiden selasını okutunca gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' suçundan ev hapsi cezası verilen şahıs emniyetteki ifadesinde, "Selayı tehdit amaçlı değil, mizah amaçlı okuttum" dedi. Ölmeden selası okunan kadın ise, "Ev hapsini o mu aldı ben mi aldım belli değil. Ekmek almaya bile çıkamıyorum, korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti. Sürekli eski eşi Zafer Kufacı'dan ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir, oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu. Korkup paniğe kapılan Emir, cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Ayrıldığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yaşayan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı.

Verdirttiği selayı gülerek video ile kaydı aldı

İddiaya göre Zafer Kufacı, sela için cami imamına eski eşi Tuğçe Emir'in bilgilerini yazıp verdi. Keğıdı alan imam, öğle vakti selayı okudu. Yakın bir noktada selanın okunmasını bekleyen Zafer Kufacı, o anları gülerek cep telefonuyla kayda aldı.

Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zafer Kufacı'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Kufacı, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kufacı'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Verilen cezaya isyan eden Tuğçe Emir, "Sadece ev hapsi aldığını biliyorum. Ama ev hapsini o mu yaşıyor biz mi yaşıyoruz bilmiyorum. O sürekli dışarıda, evde olan biziz. Çevremdeki insanlara sürekli 'Bu böyle kalmayacak, yüzüne kezzap atacağım' gibi şeyler söylüyormuş. Tehdit altındayım hala, tabii ki ceza almadığı için bir özgüveni var. Hala dışarıda geziyor, ben korkuyorum. İfadesinde ben oğlumu göstermediğim için mizah amaçlı yaptığını söylüyor. Ben bu durumdan çok şikayetçiyim, bir çare bulunmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde bana zarar vermeye devam edecek. Ben ölünce mi bir çare bulunacak. Okullar açılıyor, okulla evim arasında biraz mesafe var. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. O sürekli dışarıda, çocuklarıma ve bana zarar vermesinden korkuyorum. Çünkü madde bağımlısı bir insan. Ekmek bile alamıyorum, dışarıya asla çıkamıyorum. Komşularım benim ihtiyaçlarımı getiriyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Parka çıkarayım diyorum, çıkıyoruz karşılaşıyoruz. Sürekli tehdit alıyorum. Ev hapsi almış ama ev hapsini o mu yaşıyor biz mi yaşıyoruz belli değil. Ev hapsini biz yaşıyoruz şu anda" dedi. - BURSA