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Bursa'da Eşini Öldüren Koca, Baldızına Mesaj Atarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Bursa'da Eşini Öldüren Koca, Baldızına Mesaj Atarak Kayıplara Karıştı

Bursa'da bir koca, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından baldızına 'öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. Polis, olay yerine gelen ihbar üzerine kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa\'da Eşini Öldüren Koca, Baldızına Mesaj Atarak Kayıplara Karıştı
29.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:34
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Bursa'da eşiyle tartışan koca, baldızına 'öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen polis 42 yaşındaki 2 çocuk kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay K. (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher K. (42) ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay K. tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. Telefonuna gelen mesaj üzerine ablasına ulaşamayan baldız, hemen çiftin oğlu olan yeğeni Hüseyin K.'yı arayıp kendisine gelen mesajı söyledi. Fakat Hüseyin K. da annesi Seher K.'ya ulaşamadı.

Eve gelen Hüseyin K. zile basmasına rağmen cevap alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açan ekipler 42 yaşındaki Seher K.'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Seher K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli baba kayıplara karışırken, incelenen cesette silah ve bıçak yarası olmaması dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Seher K.'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Eşini Öldüren Koca, Baldızına Mesaj Atarak Kayıplara Karıştı - Son Dakika


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