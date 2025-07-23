Bursa\'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mustafakemalpaşa istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, Karacabey Pancar Toplama Alanı yakınlarında tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyona çarptı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Şükrü Kahyaoğlu, 45 yaşındaki eşi Fatma Kahyaoğlu ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman Kahyaoğlu hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

POLİS MEMURU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.