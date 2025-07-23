Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mustafakemalpaşa istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, Karacabey Pancar Toplama Alanı yakınlarında tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyona çarptı.
Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Şükrü Kahyaoğlu, 45 yaşındaki eşi Fatma Kahyaoğlu ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman Kahyaoğlu hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kazada yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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