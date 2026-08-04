Gece kulübü çıkışında ortalık karıştı: Sarhoşların o halleri kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece kulübünden çıkan iki grup arasında çıkan kavga, kameraya yansıdı. Birbirlerini darp eden şahısların ayakta durmakta güçlük çektiği anlarda polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, alkollü şahıslar ayakta durmakta güçlük çekti.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

O anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların daha sonra birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.