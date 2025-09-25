Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından ortalık karıştı. Tır şoförü Adem M.A. (44), diğer araçtaki iki kişi tarafından yol ortasında tekme tokat darp edildi. O anlar tırın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA SONRASI SALDIRI

Olay, 23 Eylül saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen kargo tırı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından otomobildeki iki kişi sinirlerine hakim olamayarak tırın şoför kapısını açtı. Saldırganlardan biri araca girip şoförü yumruklarken, diğeri de camdan darbe indirdi.

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan Adem M.A., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ve 7 gün iş göremez raporu aldı. Olay görüntülerini izleyenler, saldırıya büyük tepki gösterdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Şikayet üzerine harekete geçen polis, saldırgan iki kişiyi kısa sürede gözaltına aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.