Tarihinin en büyük Gürsu yangınından yürek burkan bu manzaralar kaldı - Son Dakika
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Tarihinin en büyük Gürsu yangınından yürek burkan bu manzaralar kaldı

Tarihinin en büyük Gürsu yangınından yürek burkan bu manzaralar kaldı
29.07.2025 10:14  Güncelleme: 11:20
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Gürsu'da meydana gelen orman yangını sonrası yemyeşil alanların küle dönmesi herkesi duygulandırdı. Yangınla mücadele devam ederken, belediye başkanı yaşanan felaketi derin bir üzüntüyle anlattı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan ve tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olarak değerlendirilen orman yangını sonrası, ortaya çıkan manzaralar yürek burktu. Bölgede 4 gündür etkili olan ve söndürme çalışmalarının son noktaya geldiği Gürsu ve Kestel'de soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor

KATIRLI DAĞI'NIN ETEKLERİ KAPKARA OLDU

Gürsu'da güçlükle kontrol altına alınan ve ekiplerin soğutma çalışmaları halen süren yangınının etkileri havadan görüntülendi. Katırlı Dağı'nın eteklerinin kapkara olduğu ve tüm güzel yeşil alanların küle döndüğü görüldü. Özellikle İğdir Mahallesi sınırlarında yer alan Gürsu Belediyesi Mesire Alanı ve Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi civarı yangın sırasında ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.

Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Tarihinin en büyük felaketiyle savaşan Gürsu'nun Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Gün aydınlandığında yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha görmüş olduk. Ciğerlerimiz yandı. Çok üzgünüz. Bu acıyı anlatmakta kelimeler kifayetsiz kalıyor" diye konuştu.

Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor

ORHANELİ-HARMANCIK HATTINDA MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan; Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor

BÖLGE HALKI EKİPLERE DESTEK OLUYOR

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katıldı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarihinin en büyük Gürsu yangınından yürek burkan bu manzaralar kaldı - Son Dakika

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