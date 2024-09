Büyükçekmece Belediyesi Rüşvet Davasında Tutuklamalar Devam Ediyor

3.Sayfa

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet davasının görülmesine devam edildi

Davaya ilişkin yeniden tutuklanan sanık: "Ben masa başı çalışan teknik personelim tahliyemi talep ediyorum"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Dün görülen duruşmada tutuklanan olay tarihinde Büyükçekmece Belediyesi'nde İnşaat Yüksek Mühendisi olan Serkan Kayasel "Ben masa başı çalışan teknik personelim. Benim eşim tek başına şu an. Riskli bir hamilelik geçiriyor. Bunun sorumlusu kim olacak? Tahliyemi talep ediyorum. Adli kontrol mü, ev hapsi mi ne olursa" dedi.

Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada 21 Ocak'ta tutuklanan ardından 8 Mayıs'ta tahliye edilen dün görülen duruşmada ise tekrar tutuklanan olay tarihinde Büyükçekmece Belediyesi'nde İnşaat Yüksek Mühendisi olan sanık Serkan Kayasel savunma yaptı.

Kayasel savunmasında "Tutuklama gerekçelerini tekrar okuduğumda olan biten her şeyden beni suçluyorsunuz. Benim görev tanımım dışındaki her şeyden dolayı beni suçlamışsınız. Ben hem projeye onay verip hem de sahaya çıkıp kontrol yapmıyorum. Ben masa başı çalışan teknik personelim. Benim eşim tek başına şu an. Riskli bir hamilelik geçiriyor. Bunun sorumlusu kim olacak? Tahliyemi talep ediyorum. Adli kontrol mü, ev hapsi mi ne olursa. Kimsesi yok, eşimin yanında olmam lazım. Vicdani boyutunu da düşünün bu işin. Benim burada tutuklu kalmam kime ne fayda sağlıyor? Beni tutuksuz olanlardan farklı kılan ne anlamış değilim gerçekten. Neden suçlandığımızı bilmeden iddianame çıkana kadar 4 ay yattık. İddianame çıktı benimle alakası olmayan suçlamalar yapıldı. Ben dün gecenin bir yarısı buraya geldim hamile eşimden haber alamıyorum. Mahkemenizin vicdanına sığınıyorum. Orada anne olanlar vardır belki anlarlar" dedi.

Duruşma Kayasel'in savunmasının ardından yarın görülmeye devam edilmek üzere ertelendi.

İddianameden

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer almıştı. Sanıklar Nejat Güven ve Taylan Aksu'nun zemin etüdü firması sahiplerini mevzuatta olmayan hususları eksiklikmiş gibi göstererek hileli hareketlerle oyaladıkları belirtilen iddianamede, sanıkların belediyede yapılması gereken işleri bilerek geciktirdikleri, Büyükçekmece Belediyesi personelinin de sanıklarla birlikte hareket ettikleri açıklanmıştı. İddianamede, zemin etüdü firmalarına maddi olarak zarar veren sanıkların, bu eylemleri gerçekleştirirken kamu kurumu olan Büyükçekmece Belediyesi'ni araç olarak kullandıkları kaydedilmişti. Gül Yapı'nın 4 Mevsim İstanbul projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği belirtilmişti. İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet aldığı, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet verdiği kaydedilmişti. İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu kaydedilmişti. İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme şekilde" imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme şekilde imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.