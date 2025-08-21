Büyükçekmece'de Kaçırılan Afganlı'nın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Büyükçekmece'de Kaçırılan Afganlı'nın Cesedi Bulundu

Büyükçekmece\'de Kaçırılan Afganlı\'nın Cesedi Bulundu
21.08.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedi, boş villanın bahçesinde gömülü halde bulundu.

İstanbul Büyükçekmece'de cesedi boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu şahsın kaçırıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araca binmekte direnen adamın darp edildiği görüldü.

Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedini dün Kumburgaz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulmuştu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.'ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlenmişti. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadede Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte villasının olduğu alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Afganistanlı Nametullah S'nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. Görüntülerde Nametullah S'nin 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görüldü. Nametullah S.'nin araca binmekte direnince darp edildiği, 2 kişinin kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Afganistan, Güvenlik, istanbul, Politika, Cebrail, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Kaçırılan Afganlı'nın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 19:21:25. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Kaçırılan Afganlı'nın Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.