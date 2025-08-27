Plaj keyfi 'sigara dumanı' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı - Son Dakika
Plaj keyfi 'sigara dumanı' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Plaj keyfi \'sigara dumanı\' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı
27.08.2025 15:38
Haberin Videosunu İzleyin
Plaj keyfi \'sigara dumanı\' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı
Haber Videosu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde plajda kadınlar arasında çıkan 'sigara dumanı' tartışması kavgaya dönüştü. Bir kadın diğerinin kolunu ısırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sıra dışı bir olay yaşandı.

PLAJDA 'SİGARA DUMANI' TARTIŞMASI

Güzelce plajında kadınlar arasında 'sigara dumanı' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Plajda kadınlar arasında 'sigara dumanı' tartışması çıktı

KOLUNU ISIRDI

Kavga sırasında bir kadın diğerinin kolunu ısırdı. Arbede, sahildeki diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Plajda kadınlar arasında 'sigara dumanı' tartışması çıktı

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konu emniyete taşındı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Büyükçekmece, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Plaj keyfi 'sigara dumanı' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:03
SON DAKİKA: Plaj keyfi 'sigara dumanı' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı - Son Dakika
