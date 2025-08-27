Plaj keyfi \'sigara dumanı\' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sıra dışı bir olay yaşandı.

PLAJDA 'SİGARA DUMANI' TARTIŞMASI

Güzelce plajında kadınlar arasında 'sigara dumanı' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KOLUNU ISIRDI

Kavga sırasında bir kadın diğerinin kolunu ısırdı. Arbede, sahildeki diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konu emniyete taşındı.