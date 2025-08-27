Plaj keyfi \'sigara dumanı\' ile kabusa döndü, üst üste dövüşüp kolunu ısırdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sıra dışı bir olay yaşandı.
Güzelce plajında kadınlar arasında 'sigara dumanı' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bir kadın diğerinin kolunu ısırdı. Arbede, sahildeki diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Yaşanan anlar ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konu emniyete taşındı.
