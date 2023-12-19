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Çanakkale'de Bozcaada'da Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti, Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Bozcaada'da Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti, Sevgilisi Tutuklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tatil için gelen Yeşim Demir, erkek arkadaşıyla gittiği Polente Burnu'nda düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma sonucunda sevgilisi tutuklandı.

Çanakkale\'de Bozcaada\'da Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti, Sevgilisi Tutuklandı
19.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 17:27
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Çanakkale'de 6 ay önce Bozcaada ilçesine tatil için gelen Yeşim Demir (39), erkek arkadaşı N.G. ile gittiği Polente Burnu'nda düşüp hayatını kaybetti. Soruşturma çerçevesinde jandarma tarafından gözaltına alınan kadının sevgilisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Temmuz tarihinde Bozcada ilçesinde meydana geldi. Tatil için adaya gelen Yeşim Demir ile erkek arkadaşı N.G., 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. İddiaya göre uçurum kenarında alkol alan ikili, burada vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşim Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti. Yeşim Demir'in erkek arkadaşı N.G. ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadesinin ardından N.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde olay yerinde elde edilen deliller ışığında Yeşim Demir'in erkek arkadaşı N.G., Sakarya'da jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen N.G., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Bozcaada'da Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti, Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika


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