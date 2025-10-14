Çanakkale'de Kavga Sonrası Cinayet - Son Dakika
Çanakkale'de Kavga Sonrası Cinayet

14.10.2025 20:38
Çanakkale'de, çocukların kavgası yüzünden bir baba, komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.

Çanakkale'de, çocuklarının kavga etmesi sebebiyle babalar arasında bulunan husumette C.B., tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu komşusu G.Y.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen C.B. ile emekli astsubay G.Y.'nin çocuklarının kavgası sebebiyle husumetli olduğu öğrenildi. C.B., komşusu G.Y. ile apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., yanındaki tabanca ile G.Y.'yi sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede G.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli C.B., suç aleti silah ile birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, İnceleme, 3-sayfa, Kavga, Suç, Son Dakika

