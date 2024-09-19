Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten - Son Dakika
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Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten

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Çanakkale'de Ramazan Akarsu isimli şahıs, masaj salonunda çalışan genç kızın yüzüne kezzap attıktan sonra videosunu sosyal medyada paylaşmıştı. Tutuklanan şahıs, duruşmada verdiği ifadeyle ağızları açık bıraktı. Akarsu ifadesinde "Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı videoyu ben paylaştım. O gün sarhoştum. Videoyu izledim paylaştım." dedi.

19.09.2024 18:14
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Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki genç kızı yüzüne kezzap atarak yaralamaktan tutuklanan şahsın davasının görülmesine devam edildi. Sanık, "'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı videoyu ben paylaştım. O gün sarhoştum. Videoyu izledim paylaştım. Ancak videoyu paylaşmamda özel bir durum yok" dedi.

ÇIĞLIKLARINI DUYAN 112'Yİ ARADI

26 Aralık 2023'te saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Merkez ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre Ramazan Akarsu aralarında husumet bulunan masaj salonu çalışanı 24 yaşındaki Buket Arıyel'in yüzüne kezzap attı. Çevredeki vatandaşlar, Arıyel'in çığlıklarını duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralanan Arıyel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı bir video paylaştığı belirlendi.

Tutuklanan Ramazan Akarsu hakkında Arıyel'e karşı 'canavarca hisle kasten silahla yaralama' suçundan ve olay günü tarafları ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı ise 'basit yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'ncü duruşmasında tutuklu sanık Ramazan Akarsu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Davacı Buket Arıyel ise duruşma salonunda hazır bulundu.

DAVA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Ramazan Akarsu duruşmada, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben Buket'e ihtiyacı olduğu zaman para gönderiyordum. Faturalarını da ödüyordum. Ben hep mahkeme heyetine doğruları söyledim. Kanundan kaçacak bir adam değilim. 3 Aralık'ta Instagram üzerinden 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı videoyu ben paylaştım. O gün sarhoştum. Videoyu izledim paylaştım. Ancak videoyu paylaşmamda özel bir durum yok. Buket Hanım'ın mahkemeye sunduğu 239 bin 600 TL'lik ilaç ve tıbbı malzeme giderlerini karşılamak istiyorum. Suçlu benim, Buket'in zararını karşılamak istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Tarafların dinlenilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten - Son Dakika

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