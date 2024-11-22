Çankırı\'da Midibüs Kazası: 29 Yaralı

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Çankırı'da cenazeye giden vatandaşları taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi neticesinde 29 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Çankırı- Kızılırmak karayolu Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 YL 3278 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 29 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, midibüsteki vatandaşların cenaze töreni için Çorum'un Sungurlu ilçesine gittikleri öğrenildi. - ÇANKIRI