 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çatalca'da Uzman Çavuş, saldıran gruba ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Çatalca'da Uzman Çavuş, saldıran gruba ateş açtı

Çatalca'da görev yapan bir Uzman Çavuş, Millet Bahçesi'nde tartıştığı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Hırpalanan Uzman Çavuş, silahını çıkararak saldırganlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olay, parkta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çatalca\'da Uzman Çavuş, saldıran gruba ateş açtı
16.01.2024 - 16:34,  Güncelleme: 16:40
Abone Ol

Çatalca'da bir Uzman Çavuş kendisine saldıran bir grubun üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca'da görev yapan Uzman Çavuş Özgür K. Millet Bahçesinde buluştuğu bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 6 kişi bir anda Özgür K. saldırdı. Kavganın etkisiyle hırpalanan Uzman Çavuş, belinde ki silahı çıkartarak önce havaya daha sonrada kavga ettiği kişilerin üzerine ateş etti. Açılan ateş sonucu Mehmet E. vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga esnasında yaralan Mehmet E. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay anı parkta bulunan Güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

kavga, Saldırı, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Yaralanma, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatalca'da Uzman Çavuş, saldıran gruba ateş açtı - Son Dakika


16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Son Dakika
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çatalca'da Uzman Çavuş, saldıran gruba ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement