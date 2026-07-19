Ailevi sorunlar çatıya çıkardı! Polisin müdahalesi hayatını kurtardı

Edirne'de ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi, çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonucu sağ salim indirildi.

AİLESİYLE TARTIŞINCA ÇATIYA ÇIKTI

Olay, Edirne'de Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası B.P., henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açarken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangın merdiveniyle çatıya çıkarak şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

POLİSİN İKNA ÇABASI HAYAT KURTARDI

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından ikna edilen B.P., polis ekiplerince güvenli şekilde çatıdan indirildi. B.P., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında sinir krizi geçiren B.P.'nin babasına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.