Cenazede Kavga İstanbul\'a Sıçradı

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde bir kadın intihar ederek yaşamına son verdi. Cenaze sırasında kadının ailesiyle eşi tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, iki tarafı ayırmakta güçlük çekti. Ancak gerginlik burada bitmedi. Cenazede başlayan tartışma, tarafların İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan yakınlarına da sıçradı.
Gece saatlerinde iki grup, Arnavutköy sokaklarında karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin sopalarla yürüdüğü, zaman zaman taş ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin saatler süren müdahalesi sonucu taraflar güçlükle ayrıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
