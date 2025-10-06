Cenazede Kavga İstanbul'a Sıçradı - Son Dakika
Cenazede Kavga İstanbul'a Sıçradı

Cenazede Kavga İstanbul'a Sıçradı
06.10.2025 10:23
Erzurum'da cenaze sırasında çıkan kavga, Arnavutköy'de yüzlerce kişinin katıldığı sokak çatışmasına dönüştü.

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde bir kadın intihar ederek yaşamına son verdi. Cenaze sırasında kadının ailesiyle eşi tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARAFLARIN YAKINLARI İSTANBUL'DA BİRBİRİNE GİRDİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, iki tarafı ayırmakta güçlük çekti. Ancak gerginlik burada bitmedi. Cenazede başlayan tartışma, tarafların İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan yakınlarına da sıçradı.

GECE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Gece saatlerinde iki grup, Arnavutköy sokaklarında karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin sopalarla yürüdüğü, zaman zaman taş ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

TARAFLARI YATIŞTIRMAK SAATLER SÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin saatler süren müdahalesi sonucu taraflar güçlükle ayrıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Cenazede Kavga İstanbul'a Sıçradı - Son Dakika

